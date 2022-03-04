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Bakan Vedat Bilgin'den açıklama SMA ilaçları neden SGK tarafından karşılanmıyor?

Bakan Vedat Bilgin'den açıklama SMA ilaçları neden SGK tarafından karşılanmıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin SMA ilaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SMA ilaçlarının ödemesiyle ilgili, "Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur" dedi.

Bakan Bilgin, "Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur" dedi.

Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:
"Ödemesi yapılmayan ilaçların ödenmeme gerekçesi bilimsel olarak onaylanmamasıdır. Devlet ilacın parasına bakmaz. Özellikle yavruları, kendileri hasta olan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür kampanyalara itibar edilmemesini, kamu otoriteleri tarafından kabul edilmemiş, duygu sömürüsü mahiyetindeki kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyorum."
SGK tarafından karşılanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların, 'Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu' tarafından verileceğini, ilaca devam için test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.
‘İlaç Kullanım Onayı’ ile SGK’nın belirleyeceği 3’üncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.

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