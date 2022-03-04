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Benzin ve motorin zamlarına Tunç Soyer'den tepki: Müdahale edilmezse...

Benzin ve motorin zamlarına Tunç Soyer'den tepki: Müdahale edilmezse...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, akaryakıta gelen peş peşe zamlara tepki gösterdi.

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Petrol fiyatlarında yaşanan artış Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından daha da arttı. Petrolde yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. Dün motorine 1,33 TL, benzine 53 kuruş zam gelmenin ardından bugün bir zammın daha geleceği gündemde. Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından benzin ve motorinin litre fiyatı 20 TL'ye dayandı. Son zamla birlikte, İzmir’de benzinin litre fiyatı 18,08 liraya, motorinin litresi 19 liraya yükseldi.

Akaryakıt gelen zam yağmuruna tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, "Akaryakıt zamlarıyla birlikte, ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ilave 10 TL de belediyemiz ödüyor. Müdahale edilmezse bütçemiz 2 Milyar TL açık verecek. Sorumlulara sesleniyorum; KDV ve ÖTV muafiyetini acil getirin." dedi.

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