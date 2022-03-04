BIST 2.002
DOLAR 14,24
EURO 15,71
ALTIN 889,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da 18 günlük eşini silahla başından vurdu! Bakın ne ceza aldı: Son sözü...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da 18 günlük eşini silahla başından vurdu! Bakın ne ceza aldı: Son sözü...

ANKARA’nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşini tabancayla başından vuran polis memuru, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşi Sevgi Nur Aktaş’ı tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş’ın yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık, eşini vurmadığını ve onu çok sevdiğini söyledi. Sanığı dinleyen mahkeme, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı suçlarından’ 31 yıl hapis cezasına hükmetti.

Olay günü eşinin intihar ettiğini öne süren Müslüm Aktaş, polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu söylemişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevgi Nur Aktaş’ın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bugün ekstra dikkat edin! 'Ay transiti devam ediyor' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Uzak durun
Foto Galeri Bugün ekstra dikkat edin! 'Ay transiti devam ediyor' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Uzak durun Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
5 TL'den başlıyor 200 TL'ye kadar gidiyor! Tarih açıklanınca talep patladı: Satışlar arttı
5 TL'den başlıyor 200 TL'ye kadar gidiyor! Tarih açıklanınca talep patladı: Satışlar arttı
Kuveyt Türk'ten yurt dışındaki Türk vatandaşları için TL Katılma Hesabı
Kuveyt Türk'ten yurt dışındaki Türk vatandaşları için TL Katılma Hesabı
Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA'lar ile ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı
Selçuk Bayraktar: Dünyada SİHA'lar ile ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı
Rusya Avrupa'nın gazını kesti!
Rusya Avrupa'nın gazını kesti!
Recep ayı kaç gün son günü ne zaman 2022 Recep ayı ne zaman biter?
Recep ayı kaç gün son günü ne zaman 2022 Recep ayı ne zaman biter?
Isparta yine elektriksiz kaldı! Bakan Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Isparta yine elektriksiz kaldı! Bakan Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Gaziantep'te babasının yaptığını öğrenince intihar etmek istedi! Kimseyi yanına yaklaştırmadı
Gaziantep'te babasının yaptığını öğrenince intihar etmek istedi! Kimseyi yanına yaklaştırmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz alınan maske kararına ters düştü! Açık havada takın
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz alınan maske kararına ters düştü! Açık havada takın
MEB Başmüfettişi e-postayı yanlışlıkla 20 kişiye gönderdi! Skandal patladı: Savcılık harekete geçti
MEB Başmüfettişi e-postayı yanlışlıkla 20 kişiye gönderdi! Skandal patladı: Savcılık harekete geçti