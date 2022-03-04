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Isparta yine elektriksiz kaldı! Bakan Fatih Dönmez'den flaş açıklama

Isparta yine elektriksiz kaldı! Bakan Fatih Dönmez'den flaş açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışının ardından Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Geçen ay etkili olan kar yağışında günlerce elektriksiz kalan ve geçen akşam da yağan kar sonucu elektrik nakil hatlarında patlamaların meydana geldiği Isparta için Bakan Dönmez'den açıklama geldi. Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız" açıklamasını yaptı.

Geçen ay kar yağışı sonrası 120 saat elektriksiz kalan Isparta'da kar yağışıyla beraber birçok ilçe ve mahalle 24 saatti aşkın süredir yine elektriksiz kalmıştı. Kentte okullar bugün de kapalı olacak. 

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Foto Galeri Isparta'da kar yağdı elektrikler yine kesildi! OHAl ilan edidi Enerji Bakanı Dönmez Isparta'da Galeriye Gözat
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