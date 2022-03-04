Ukrayna lideri Zelenskiy 1 haftada 3 suikastten kurtuldu! İngilizler açıkladı

RUSYA, Ukrayna saldırısını sürdürürken bir yandan da Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için eylem üstüne eylem deniyor. Putin'in paralı ordusu Wagner Grubu Ukrayna'da Zelenkiy'e suikast denemeleri yaparken, Çeçen Lider Kadirov'un adamları da suikast için Ukrayna'da. İngiliz gazetesi The Times, "Ukrayna lideri Zelenskiy bir haftada üç suikast girişiminden kurtuldu" haberi yaptı.

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İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Viladimir Zelenski’yi öldürmeye çalıştı. İki suikast girişimin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen ve paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi. Ukrayna liderinin cumartesi günü de Kiev'de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu kaydedildi.

Rusya'daki savaş karşıtı istihbaratçılar bilgi verdi

Habere göre, Rusya'daki savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde suikast girişimleri önlendi. The Times'a konuşan bir diplomatik kaynak da, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki yaratacağını ifade etti.

Wagner Grubu'na bağlı 400'den fazla paralı asker Ukrayna'da

Kaynaklara göre, Ukrayna'da Wagner Grubu'na bağlı 400'den fazla paralı askerin, savaş sürecinde Ukrayna hükümeti içinde kaos yaratmak üzere suikast hazırlığı yapıyor. İşgal öncesinde ülkeye sızan bu suikast timlerinin elinde 24 kişiden oluşan bir “ölüm listesi” bulunduğu iddia ediliyor.

Rusların bir numaralı hedefi benim, ailemi ise iki numaralı hedef

Son dönemde Batı'nın desteğini arkasına alan ve yaptığı açıklamalarla Ukrayna'da desteğini artıran 44 yaşındaki Viladimir Zelenski, geçen hafta “Rusların bir numaralı hedefi benim, ailemi ise iki numaralı hedef olarak belirlediler” demişti. İsveç Başbakanı Magdelena Andresson, AB ülkelerinin liderlerinin toplantısında Zelenski'nin “Belki beni canlı olarak son görüşünüz olabilir” diyerek vedalaştığını aktarmıştı.

Zelenskiy, ABD'nin kaçırma talebini reddetmişti

Zelenski, Rus işgalinin başlaması sonrasında ABD'nin kendisini ülkeden tahliye etme teklifini reddederek “Savaş burada” sözleriyle Kiev'de kalacağını ilan etmişti.