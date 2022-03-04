BIST 2.003
DOLAR 14,24
EURO 15,72
ALTIN 890,65
HABER /  DÜNYA

Ukrayna lideri Zelenskiy 1 haftada 3 suikastten kurtuldu! İngilizler açıkladı

Ukrayna lideri Zelenskiy 1 haftada 3 suikastten kurtuldu! İngilizler açıkladı

RUSYA, Ukrayna saldırısını sürdürürken bir yandan da Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için eylem üstüne eylem deniyor. Putin'in paralı ordusu Wagner Grubu Ukrayna'da Zelenkiy'e suikast denemeleri yaparken, Çeçen Lider Kadirov'un adamları da suikast için Ukrayna'da. İngiliz gazetesi The Times, "Ukrayna lideri Zelenskiy bir haftada üç suikast girişiminden kurtuldu" haberi yaptı.

Abone ol

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Viladimir Zelenski’yi öldürmeye çalıştı. İki suikast girişimin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen ve paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi. Ukrayna liderinin cumartesi günü de Kiev'de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu kaydedildi.

Rusya'daki savaş karşıtı istihbaratçılar bilgi verdi
Habere göre, Rusya'daki savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde suikast girişimleri önlendi. The Times'a konuşan bir diplomatik kaynak da, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki yaratacağını ifade etti.

Wagner Grubu'na bağlı 400'den fazla paralı asker Ukrayna'da
Kaynaklara göre, Ukrayna'da Wagner Grubu'na bağlı 400'den fazla paralı askerin, savaş sürecinde Ukrayna hükümeti içinde kaos yaratmak üzere suikast hazırlığı yapıyor. İşgal öncesinde ülkeye sızan bu suikast timlerinin elinde 24 kişiden oluşan bir “ölüm listesi” bulunduğu iddia ediliyor.

Rusların bir numaralı hedefi benim, ailemi ise iki numaralı hedef 
Son dönemde Batı'nın desteğini arkasına alan ve yaptığı açıklamalarla Ukrayna'da desteğini artıran 44 yaşındaki Viladimir Zelenski, geçen hafta “Rusların bir numaralı hedefi benim, ailemi ise iki numaralı hedef olarak belirlediler” demişti. İsveç Başbakanı Magdelena Andresson, AB ülkelerinin liderlerinin toplantısında Zelenski'nin “Belki beni canlı olarak son görüşünüz olabilir” diyerek vedalaştığını aktarmıştı.

Zelenskiy, ABD'nin kaçırma talebini reddetmişti
Zelenski, Rus işgalinin başlaması sonrasında ABD'nin kendisini ülkeden tahliye etme teklifini reddederek “Savaş burada” sözleriyle Kiev'de kalacağını ilan etmişti.

İlgili Haberler
Ukrayna'dan flaş açıklama: Zelenskiy'i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Korkunç iddia! Putin paralı katillerini Zelenski'yi öldürmeleri için gönderdi! Wagner Grubu nedir kimlerden oluşur?
Foto Galeri Korkunç iddia! Putin paralı katillerini Zelenski'yi öldürmeleri için gönderdi! Wagner Grubu nedir kimlerden oluşur? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna nükleer sızıntısı Türkiye'yi vurur mu? Bünyamin Sürmeli korkuttu Orhan Şen haritayla gösterdi
Ukrayna nükleer sızıntısı Türkiye'yi vurur mu? Bünyamin Sürmeli korkuttu Orhan Şen haritayla gösterdi
Şaban ayı ibadetleri ilk 10 günü okunacak zikirler tesbihler neler?
Şaban ayı ibadetleri ilk 10 günü okunacak zikirler tesbihler neler?
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Murat Kurum söz verdi 2035'e kadar tamamlanacak
Bakan Murat Kurum söz verdi 2035'e kadar tamamlanacak
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında 'savaşa hayır' mesajı
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında 'savaşa hayır' mesajı
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika maske genelgesi Maske zorunluluğunun olduğu yerler...
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika maske genelgesi Maske zorunluluğunun olduğu yerler...
Akrep Nalan öldü mü son hali nasıldı? Akrep Nalan kaç yaşında neden öldü-hastalığı neydi?
Akrep Nalan öldü mü son hali nasıldı? Akrep Nalan kaç yaşında neden öldü-hastalığı neydi?
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yağışı etkili oldu
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yağışı etkili oldu
Hüseyin Elmalıpınar eşi ve çocukları var mı? Hüseyin Elmalıpınar hiç evlendi mi?
Hüseyin Elmalıpınar eşi ve çocukları var mı? Hüseyin Elmalıpınar hiç evlendi mi?
Akrep Nalan öldü mü son haberi geldi Akrep Nalan ölüm nedeni nedir?
Akrep Nalan öldü mü son haberi geldi Akrep Nalan ölüm nedeni nedir?