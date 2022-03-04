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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında 'savaşa hayır' mesajı

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında 'savaşa hayır' mesajı

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi. Müsabaka öncesinde gerçekleştirilen seremonide hakemler, "Savaşı durdur" yazılı kağıtlar açtı.

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THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yendi.

Karşılaşma öncesinde müsabakanın hakemleri ile basketbolcular, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin durmasını istedi.

Müsabaka öncesinde gerçekleştirilen seremonide hakemler, "Savaşı durdur" yazılı kağıtlar açtı. Ardından iki takımın oyuncuları hakemlerin arkasında kol kola girerek savaşa karşı olduklarını belirtti.

Taraftardan yoğun ilgi
Anadolu Efesli taraftarlar, Fenerbahçe Beko ile yapılan derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Lacivert-beyazlı takımı destekleyen basketbolseverler, 16 bin 500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu'nu tamamen doldurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçeli taraftarların alınmadığı müsabaka boyunca ev sahibi ekip taraftarları takımlarını destekledi.

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