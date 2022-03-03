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Kabul olursa mazot ve benzinde 5 lira indirim olacak! EPGİS KDV talebini duyurdu

Kabul olursa mazot ve benzinde 5 lira indirim olacak! EPGİS KDV talebini duyurdu

4 Mart 2022 itibariyle benzinin litresi 18 liraya çıkarken mazot 19 lirayı aştı. 20 lira eşiğine dayanan mazot ve benzin zammı vatandaşı kontak kapatma noktasına getirdi. EPGİS'ten hükümete çağrı geldi. Eğer iktidar kabul ederse benzin ve mazot 5 lira ucuzlayacak.

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Benzin ve motorine artık her gün çok büyük zamlar gelmeye başladı. 4 Mart itibariyle benzinin litresi 18 liraya, mazot ise 19 liraya çıktı. Zamlar vatandaşı kontak kapatma noktasına getirirken EPGİS'ten hükümete KDV çağrısı geldi. Akaryakıtta yüzde 18 olan KDV ile fiyatlar artıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığını belirten EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, 5 lira indirim getirecek şu öneriyi yaptı:

*19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır.

*Bu verginin KDV olan kısmından 2 lirasının vatandaşa yansıyacak şekilde pompa satış fiyatlarından düşürülmesinin, kalan 89 kuruşun ise hızla kapanan akaryakıt bayileri ile dağıtım şirketlerinin toplam marjına yansıtılmasının hem vatandaş hem de iflasa sürüklenen istasyonlar için can suyu olacaktır.

Motorin fiyatları içerisinde akaryakıt bayileri ile dağıtım firmalarının brüt entegre kar marjının 1 lira 15 kuruş olduğunu belirten Aktaş şunları söyledi;
*“Bu miktarın en adil olan yüzde 50-50 paylaşım modelinde dahi bayiye kalan 57,5 kuruş ile bayiler artık yaşayamamaktadır. Zira bayilerin artan akaryakıt fiyatlarında dahi kar marjı maktu olduğundan yükselişlerden nemalanması söz konu değildir. 

Bu mağduriyetin giderilmesi adına KDV oranının yüzde 1 e düşürülmesini talep etmekteyiz, bu oranın bir kısmının bayi karına eklenmesi ile birlikte hem vatandaş hem de bayiler az da olsa nefes alacaktır diye düşünüyoruz”

Bu düzenleme ile sektörün kanayan yarası olan vergisel akaryakıt kaçakçılığının da önüne geçilebileceğini ifade eden Fesih Aktaş; böylece hazineye giremeyen kazançların yönü yeniden hazineye yönlendirileceğini ve kaçakçılık faaliyetinin de gündemden düşeceğini belirtti.

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