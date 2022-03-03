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Benzin ve motorine yeni zam geldi! 4 Mart 2022'de geçerli mazot 19 lirayı aştı

Benzin ve motorine yeni zam geldi! 4 Mart 2022'de geçerli mazot 19 lirayı aştı

24 saatte mazot ve benzine ikinci kez çok büyük zam geldi. EPGİS açıkladı, 4 Mart 2022 cuma itibariyle benzinin litresine 53 kuruş, motorinin litresine ise 1.33 lira zam geldi. Bu yüklü zamla birlikte mazot 19 liraya çıktı. 20 liraya bir zamlık pay kaldı.

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Dün gece yarısı benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Kallavi zamların şokunun üzerinden 24 saat geçmeden benzin ve motorine yeni zam gemdi. EPGİS, yeni zamları sosyal medya hesabından duyurup, "Bu gece yarısından itibaren geçerli" dedi. Bu zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 19 lirayı geçti.

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzin ve motorine bu gece de çok büyük zamlar geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabından bu gece yarısı benzine 53 kuruş, motorine 1,33 TL daha zam yapılacağını duyurdu.

Motorin fiyatı 19 lirayı aşacak...
Bu zamla birlikte, Ankara’da ortalama 17,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 17,97 liraya, İzmir’de 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi Ankara ve İstanbul’da 19 liraya, İstanbul’da 18,92 liraya yükselecek.

Dün geceki zam sonrası benzin ve motorin fiyatları
Dün gece Türkiye’de benzine 88 kuruş, motorine 1,51 TL zam gelmişti. Bugün akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatları şöyle gerçekleşiyor:

Zam sonrası litre fiyatı benzinde yaklaşık olarak İstanbul'da 16,55 TL'den 17,43 TL'ye, Ankara'da 16,65 TL'den 17,53 TL'ye, İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 TL'ye yükseldi.

Litre fiyatı motorinde ise İstanbul'da 16,05 TL'den 17,56 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye yükselmiş durumda.

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