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Savaş sonrası doğal gaz fiyatlarında hızlı yükseliş! Son iki yılın rekorunu kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Savaş sonrası doğal gaz fiyatlarında hızlı yükseliş! Son iki yılın rekorunu kırdı

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları 198,5 avroya çıkarak son iki yılın rekor seviyesine ulaştı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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AVRUPA'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı önceki gün megavatsaat başına 165,5 avrodan kapanmıştı. Perşembe sabahı megavatsaat başına 180 avrodan açılan kontratların fiyatı önceki kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 20 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 198,5 avroya çıktı. Böylece Avrupa'da doğal gaz fiyatları son iki yılın rekor seviyesine ulaştı.

Fiyatlar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğal gaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatları artırıyor. Savaşın devam etmesi durumunda petrol ve doğal gaz ihracatına yaptırımlar getirilebileceği ihtimali de fiyatları etkiliyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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