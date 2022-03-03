Altın 1450 lira olacak ama hemen altın almayın! İslam Memiş altın için rakam verdi
Altın fiyatları 3 Mart 2022'yi 870 liranın üstünde tamamladı. Peki bu rakamdan altın alınır mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş güvenli liman altın ile ilgili önemli mesajlar verdi yatırımcıyı 'kısa vadeli işlem' için uyardı.
Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları çarşamba günü itibariyle yeniden yükselişe geçti 3 Mart perşembe günü de 870 liranın üstünde kapattı. İslam Memiş altın fiyatlarının 1450 liraya çıkacağı görüşünde ama bekleyin diyor. İşte altın fiyatları ve İslam Memiş'in tavsiyeleri:
3 Mart 2022 perşembe gününü gram altın 870 lira üzerinde kapattı. Saat 18.30 itibariyle gram altın 874 lira, çeyrek altın 1.431, yarım altın 2.863, cumhuriyet altını da 5.709 liradan satılıyor. Peki bu rakamlardan altın almak kar yaptırır mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten kritik açıklamalar geldi:
-Savaş ortamında altın her zaman güvenli limandır. Herkes riskten kaçmak için altın alır. Herkes yakından bilir son 7 aydır altın bilerek baskılandı altın sadece savaş ortamını sevmiyor enflasyon olduğu ortamda da güvenli limandır.
-Savaştan önce enflasyon gerçeği olduğu için enflasyondan güç toplayan altın olduğu için değerinin altında kalmıştı. Savaş başladı ama zamanında tezgahladıkları enflasyon balonunun ihalesini Putin'e bıraktılar.