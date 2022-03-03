Altın 1450 lira olacak ama hemen altın almayın! İslam Memiş altın için rakam verdi

Güvenli liman altında yükseliş devam ederken yatırımcı alalım mı satalım mı diye soruyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile fırlayan altın müzakere masasıyla düşüş göstermişti. Pazartesi gününü 850 liranın altına düşen altın fiyatları çarşamba günü itibariyle yeniden yükselişe geçti 3 Mart perşembe günü de 870 liranın üstünde kapattı. İslam Memiş altın fiyatlarının 1450 liraya çıkacağı görüşünde ama bekleyin diyor. İşte altın fiyatları ve İslam Memiş'in tavsiyeleri: