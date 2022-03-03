Ukrayna'dan dünyaya çağrı! Savaşın seyrini değiştirebilir

RUSYA ve Ukrayna arasında patlak veren savaş bir haftayı geride bırakırken haber ajansları savaş bölgesinden birçok uydu fotoğrafı göndererek stratejik bölgelerdeki durumu dünyayla paylaşıyor. Ukrayna ise bu kritik görüntülerin savaşın seyrinde işlerine çok fazla yarayabileceğini söyleyerek dünyaya çağrı yaptı.

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Ukrayna merkezli bir uydu veri analizi şirketi uydu görüntüsü çeken şirketleri ve uzay ajanslarınıverilerini paylaşmaya davet etti. EOSDA adlı şirket küresel şirketlere yaptığı çağrıda kendilerine gönderilen verilerin Ukrayna hükümeti ile paylaşılacağını belirtti ve bu şirketleri Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov ile iletişime sokacaklarını söyledi. EOSDA'nın kurucusu Max Polyakov, bu şekilde hükümetin Rus işgaline dair anlık bilgi edinerek karar vermesinin mümkün olacağını vurguladı.

İki tür görüntü alınıyor

Uydulardan iki tür görüntü alınabiliyor. Bunlardan biri SAR denen mikrodalga radar sinyallerinin yeryüzünden yansımasıyla edinilen görüntüler. Bunlar askerlerin hareketleri gibi yerdeki küçük hareketleri fark edebiliyor ve görüntüler tüm hava koşullarında edinilebiliyor. Bu tip uydulara sahip şirketler arasında Capella, Iceye, Airbus ve Spacety yer alıyor.

İkinci tip görüntü ise uydulardan çekilen fotoğraflar şeklinde ediniliyor. Maxar Technologies ve Planet, bu tip fotoğraflar çeken şirketler arasında. Fakat bu görüntüler yalnızca gündüz ve hava bulutsuzken çekilebiliyor.

Bazı şirketler halihazırda veri paylaşımına başladı. Planet, kamuya kapalı bir şekilde Ukrayna üzerindeki yüzlerce uydunun görülebileceği bir platform kurdu. Her gün yüksek çözünürlüklü görüntüler çeken şirket algoritmalar sayesinde gerçek zamanlı hareketleri de tespit edebiliyor. Maxar da gazeteciler ve blog yazarlarıyla görüntü paylaşıyor.

Sakıncalı da olabilir

Uydu ve haritalandırma şirketi SecDev'den Robert Muggah, "Kamuya açık uydu görüntüleri 21. yüzyıl savaşlarının karakteristik bir özelliği oldu" diyor. Öte yandan bunun 'karanlık bir yanına' da "Jeo-uzamsal veriler askeri aktörler tarafından manipüle edilebileceği gibi jeo-uzamsal dezenformasyona da tanık olabiliriz" sözleriyle dikkat çekiyor. Muggah, uydu görüntülerinin üzerinde oynanma ihtimalinin de bir diğer risk olduğunu söylüyor.