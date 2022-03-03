BIST 2.022
DOLAR 14,10
EURO 15,66
ALTIN 875,16
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Bülent Turan: Muhalefet Ukrayna ve Rusya savaşından rant elde etmeye çalışıyor

Bülent Turan: Muhalefet Ukrayna ve Rusya savaşından rant elde etmeye çalışıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, muhalefetin, Ukrayna ve Rusya savaşından rant elde etmeye çalıştığını belirterek, "Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez." dedi.

Abone ol

Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle 1 milyondan fazla Ukrayna vatandaşının ülkesini terk ettiğini söyledi.

Türkiye'nin savaşa karşı olduğunu vurgulayan Turan, bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve barış ortamına dönülmesini arzu ettiklerini, Türkiye'nin bunun için üzerine düşen yükümlükleri yerine getirdiğini dile getirdi.

Hasan Turan, Türkiye'nin iki ülke ile köklü ve tarihi ilişkilerinin olduğunu anımsatarak, "Savaşın hiçbir kazananının olmayacağını düşünüyoruz. Rusya'nın bir an önce bu savaşı durdurmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Rusya savaşıyla Batı dünyasının iki yüzlülüğünün görüldüğünü belirten Turan, "Filistin'in toprakları yıllardır işgal altında. Batı dünyasından hiçbir ses duyan var mı? Ukrayna'da öldürülen çocuklar çocuk da Filistin'de öldürülenler çocuk değil mi?" diye sordu.

Muhalefetin savaştan rant elde etmeye çalıştığını söyleyen Turan, "Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'li yetkililer sürekli Türkiye'yi suçluyorlar. Güvenlik toplantısı yaparsınız, 'niye toplandınız' derler. Yapmazsınız 'niye yapmadınız' derler. Her meseleden siyasal bir fayda elde edilemez. Ülkelerin milli güvenliğinin söz konusu olduğu dönemlerde o ülke haklarının, o ülke siyasi anlayışlarının, o ülkedeki bütün sosyal grupların bir ve beraber, dayanışma içerisinde olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'da savaşan SİHA'larla ilgili Türkiye'den açıklama! O SİHA'lar bizim değil Ukrayna'nın
Ukrayna'da savaşan SİHA'larla ilgili Türkiye'den açıklama! O SİHA'lar bizim değil Ukrayna'nın
Bakan Nureddin Nebati'den yüzde 50'yi geçen enflasyon açıklaması! Geçen ay geçmez demişti
Bakan Nureddin Nebati'den yüzde 50'yi geçen enflasyon açıklaması! Geçen ay geçmez demişti
Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Polonya'da kaza yaptı: Yaralılar var
Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Polonya'da kaza yaptı: Yaralılar var
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç kilo neden kilo aldı Seda Altuner hamile mi?
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç kilo neden kilo aldı Seda Altuner hamile mi?
Bulgaristan Başbakanı Petkov Ukraynalı mülteciler için 'eğitimli, vasıflı ve akıllı' dedi
Bulgaristan Başbakanı Petkov Ukraynalı mülteciler için 'eğitimli, vasıflı ve akıllı' dedi
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş uzaya sıçradı! Deneyler durduruldu
Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor
Rusya Odesa açıklarında iki ayrı gemi vurdu! Harkov'da okul vuruldu 2i kişi öldü Kiev'de çatışma sürüyor
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 4 maçın hakemleri açıklandı
Rusya'ya bir darbe de oyun dünyasından! Artık yer almayacak...
Rusya'ya bir darbe de oyun dünyasından! Artık yer almayacak...