Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç kilo neden kilo aldı Seda Altuner hamile mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle oyunculuğu ile dizide öne çıkan Gönül Güçlü karakteri. Derin'in annesi olan Gönül Güçlü karakterine Gözde Seda Altuner hayat veriyor. Peki dizideki Gönül neden kilo aldı, hamile mi?

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Sadakatsiz dizisindeki performansı ile konuşulan dizinin Gönül Güçlü'sü Gözde Seda Altuner hayatı merak konusu oldu. Dizide Derin'in annesini oynayan Gözde Seda Altuner aslında Cansu Dere'den de küçük. Gözde Seda Altuner 39 yaşında. Peki Gözde Seda Altuner hangi dizilerde oynadı, evli mi, eşi kimdir?

Gözde Seda Altuner kimdir:

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 38 yaşındaki oyuncu ve senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi aldı.

Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsizler dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Sadakatsiz dizisnde Gönül rolünün canlandıran Gözde Seda Altuner’in sosyal medya ve basına yansıyan bir evliliği ve ilişkisi yoktur. Başarılı performansı ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran güzel oyuncu Gözde Seda Altuner, 39 yaşındadır.

Gözde Seda Altuner yer aldığı projeler:

Sadakatsiz (Gönül Güçlü, TV Dizisi 2020)

Söz Vermiştin (Bilge, Sinema Filmi 2018)

Avlu (TV Dizisi 2018)

Street / Cadde (Kısa Film 2018)

Paramparça (Leyla Baltacı, TV Dizisi 2016)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece, Sinema Filmi 2016)

Celal ile Ceren (Sinema Filmi 2013)

Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film 2011)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi 2010)

Çılgın Kanal (Sevcan, TV Dizisi 2009)

Melekler ve Kumarbazlar (Sinema Filmi 2009)

İş Arıyoruz (Pelin, Sinema Filmi 2008)

Hayat Kavgam (TV Dizisi 2007)

Eşref Saati (Lütfiye, TV Dizisi 2007)

Ev Hapsi (TV Dizisi 2005)