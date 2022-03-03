Mahmut Özer'den okullarda maske kuralının kaldırılması için açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, maskenin okullarda artık bahçede takılmayacağını söyledi. Ayrıca sosyal etkinlik yasağının da kaldırıldığını böyle duyurdu: "2020 yılından beri sosyal etkinliklere ara vermiştik, artık bugün itibarıyla 81 ilde sosyal etkinlikleri, sağlık tedbirlerini alarak serbest bırakıyoruz"

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Gökçen Seven Kızılay Anaokulu'nun açılış programına katıldı. Programda konuşan Özer, ''2020 yılından beri sosyal etkinliklere ara vermiştik, artık bugün itibarıyla 81 ilde sosyal etkinlikleri, sağlık tedbirlerini alarak serbest bırakıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım ile birlikte Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Gökçen Seven Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmasında, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 önlemleriyle ilgili açıklamalarını anımsatarak "Dolayısıyla bundan sonra bir sınıfta iki vaka da olsa artık o sınıf kapanmayacak. Sadece vakası olan öğrenciler veya öğretmenlerimizin tedavilerine devam edilecek. Dolayısıyla Sayın Başbakanımızın torununun bulunmuş olduğu sınıf dönemin sonuna kadar kapanmayacak." dedi.

Sosyal etkinlikleri serbest bırakıyoruz

"2020 yılından beri sosyal etkinliklere ara vermiştik, artık bugün itibarıyla 81 ilde sosyal etkinlikleri, sağlık tedbirlerini alarak serbest bırakıyoruz." diyen Özer, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Valiliklerimizin koordinasyonunda tüm illerimizde bu etkinlikler gerçekleştirilecek. Açık alanlarda maske kullanımını Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz kaldırdı uygulamayı, dolayısıyla artık okul bahçelerinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve idari personelin maske kullanma zorunluluğunu bugün itibarıyla kaldırıyoruz. İnşallah Kovid-19 salgını gündemimizden çıkar, hayat olağan akışında devam eder."

6 Eylül'de kararlı bir şekilde okulları açık tuttuklarını vurgulayan Özer, "Hakikaten okullarımız, öğrenme ortamının ötesinde çok büyük anlamları olan kişisel gelişimin olduğu mekanlar ve tüm önlemleri aldığımız zaman okulların aslında toplumdaki en güvenli ortamlar olduğunu bu süreçte göstermiş oldu. Ben bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı tüm öğretmenlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hakikaten hem birinci dönemdeki sürede hem de şu anda hala maskeleriyle ders anlatmaya devam ediyorlar. Aşılanma oranları Türkiye ortalamasının çok üzerinde ve sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil, İngiltere, Fransa, Almanya gibi hiç yüz yüze eğitime ara vermeyen ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranının çok üzerinde. Onun için inşallah bu dönemin sonuna kadar artık hiçbir sınıfı yüz yüze eğitime ara vermeden, okul değil, herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitimle bu dönemi de tamamlayacağız." şeklinde konuştu.