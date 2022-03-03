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NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral Cloutier, Bulgaristan’ı ziyaret etti

NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral Cloutier, Bulgaristan’ı ziyaret etti

NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral Roger L. Cloutier, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bulgaristan'da Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov ile görüştü.

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Bulgaristan Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Korgeneral Cloutier ile General Eftimov görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından NATO’nun Doğu Avrupa’daki savunma gücünün artırılmasına ilişkin önlemleri ele alan Eftimov ile Cloutier, müttefiklerin eğitimini ve birlikte çalışabilirliğini artırmak için diğer ulusların bu birime katılma olasılıklarını da görüştü.

Cloutier'in, Bulgaristan'ın NATO’ya bağlı askeri bir birim kurma kararını memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, General Cloutier’in Bulgaristan’da çeşitli askeri üs ve poligonları ziyaret edeceği ve burada yapılan çalışmalar konusunda bilgi alacağı kaydedildi.

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