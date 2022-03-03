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Emekli bayram ikramiyesi 2022 kaç para olacak 2 bin lira olacak deniyor

Emekli bayram ikramiyesi 2022 kaç para olacak 2 bin lira olacak deniyor

Milyonlarca emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyelerine 2022 yılında zam gelmedi bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin lira olması bekleniyor. Fakat yetkililerden henüz resmi bir açıklama yok. 2 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayram öncesi ikramiyelerin yatması bekleniyor.

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Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda devlet tarafından ödenen ikramiyelerin 2022 yılında zamlanması gündemde. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. Prof. Dr. Cem Kılıç, "İkramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir" dedi.

NTV'ye konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, ikramiyenin 2 bin TL olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kılıç şunları kaydetti:

"Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir"

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