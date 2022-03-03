Soğuk hava ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti! Hamsi fiyatı cepleri yaktı

Sert hava koşulları, balık tezgahlarında etkisi gösterdi. Fırtınanın olumsuz etkisi bir haftada tezgaha 10 lira olarak yansıdı.

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İstanbul’da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti. Fırtınadan kaynaklı avlanan balık miktarının geçen haftaya göre azalması tezgahlarda etiketleri yukarı yönlü etkiledi. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre 10 TL arttı.

Yenikapı balıkçılar çarşısı esnafları havaların ısınmasıyla fiyatların gerileyeceğini söyledi.



Balıkçı Şafak Gün, “Şu anda artık balık denizde azaldı. Buna ek olarak da fırtınanın gelmesi ondan dolayı fiyatlar yükseldi. Tabi fırtına biterse balık fiyatları tekrar düşer. Buradan vatandaşlara söylemek istiyorum yasağın gelmesine son 1 ay kaldı. Bu son 1 ayı balık yiyerek değerlendirmek lazım. Fiyatlara baktığımız zaman geçtiğimiz haftaya göre etiketlerde 10 TL artış oldu. Kilo olarak söyleyecek olursak hamsinin kilosu 50 TL, mezgit 45 TL, Barbun 120 TL, çupra 100 TL, palamutun tanesi ise 40 TL’den satıyoruz. Vatandaşlarımızdan balığa talep şu anda devam ediyor” şeklinde konuştu.