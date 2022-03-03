CHP'den yüzde 50'yi aşan enflasyon için tepki

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı enflasyonunda yüzde 55'e dayanan oranlar için CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan tepki geldi.

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CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, son 20 yılın zirvesine yükselen enflasyon oranını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Öztrak, enflasyon oranlarının artmasına ilişkin olarak "Kibirli bir cehalet, milletimizin satın alma gücünü kasten perişan etti" dedi.

Öztrak, söz konusu yüksek enflasyon oranına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" söyleminin yol açtığına atıfta bulunarak " 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' safsatası son 5 ayda enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 54'lere taşıdı. Hatta bağımsız iktisatçılara göre (ENAG) tüketici enflasyonu yüzde 100'leri aştı. " ifadelerini kullandı.

Öztrak ayrıca Türkiye'nin "çok acil" enflasyonla mücadele programına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Öztrak paylaşımında şunları kaydetti:

"İş başına geldiklerinde nasıl başladılar? 2002 sonunda; Tüketici enflasyonu: yüzde 29,75 Üretici Enflasyonu: yüzde 30,84. Şimdi nasıl gidiyor? 2022 Şubatında; Tüketici enflasyonu: yüzde 54,44 Üretici enflasyonu: yüzde 105,01.

Erdoğan'ın partisi iş başı yaptığında kendilerine, 1983 Nisan ayından itibaren, son 20 yılın en düşük enflasyonu ve enflasyonu hızla alt eden bir program emanet edildi. Erdoğan hayırsız miras yedi gibi davrandı. Enflasyondaki düşüşü kendi kerameti sanıp; yıllarca atıp tuttu.

Atalarımız ne demiş? 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.' Bugün, tüketicide son 20 yılın, üreticide son 27 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hayatlarında ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı. Ne demişler? Allah insanı söyledikleriyle sınar.

"Enflasyonda görülmemiş rekorlar kırılıyor"

Erdoğan'ın 'faiz sebep, enflasyon sonuç' safsatası milleti yaktı. Enflasyonda görülmemiş rekorlar kırılıyor. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 51 puan. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık. Üreticiden, tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamasi geliyor.

Milletimizin mutfağında büyük bir yangın var. Son bir yılda; Karnabahar yüzde 227, Patlıcan yüzde 185, Kabak yüzde 173 Domates yüzde 169 zam gördü. Milletin tenceresi artık kaynamaz oldu.

Ne yazık ki ilerleyen günler için de, enflasyon cephesinde umut yok. Üreticiden tüketiciye vuran enflasyon tsunamasi, çekirdek enflasyonun artışını sürdürmesi, savaşla beraber emtia ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonda bu günlerin daha iyi günlerimiz olduğunu gösteriyor.

"Kibirli bir cehalet alım gücünü kasten perişan etti"

Enflasyon en adaletsiz vergidir. Milletin satın alma gücünü çaktırmadan eritmektir. Bir nevi tırnakçılıktır. Memura ilk altı ayda yüzde 7,5 zam yapıldı. Ama daha ilk iki ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 16,45. Zamlı asgari ücret ise, daha ilk iki ayda, açlık sınırının altına düştü.

Bugün, Rusya Ukrayna'yı işgal etti diye, tüm dünya Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımların nihai amacı Rusya'da enflasyonu artırarak, Rus halkının satın alma gücünü eritmek. Biz de ise kibirli bir cehalet, milletimizin satın alma gücünü kasten perişan etti.

"Türkiye'nin 3 yeni K'ya ihtiyacı var"

" 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' safsatası son 5 ayda enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 54'lere taşıdı. Hatta bağımsız iktisatçılara göre (ENAG) tüketici enflasyonu yüzde 100'leri aştı. Hep diyoruz, bu kibir ve cehalet iş başında olduktan sonra, ülkemizin başka hasımlara ihtiyacı yok.

Türkiye'nin çok acil bir enflasyonla mücadele programına ihtiyacı var. TCMB'nin başına ehil isimlerin atanması, TCMB'nin elindeki araçları serbestçe kullanması başta olmak üzere, ekonomide güven artırıcı adımların hızla atılması gerekiyor. Mevcut hükümet ise bunları yapamaz.