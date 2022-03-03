Maske yasağından sonra müzik yasağı da kalkıyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın maske ve HES kodu zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmasınım ardından gözler gece saat 24:00'ten sonra baylayan müzik yasağına çevrilmişti. Beklenen haber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. 'Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yarın tüm okullarda tatbikat var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde konuştu. Cuma günü (yarın) Türkiye genelindeki tüm okullarda bir tatbikat yapılacağını söyleyen Soylu, "Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız" dedi.

Soylu ayrıca, "Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. 2021 yılınının afet yönetimi eğitimi yılı ilan edildiğini hatırlayan Soylu şunları söyledi:

"Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik. Son 2 yılda karşılaştığımız afetlerdeki başarılarımızda bu bakış açısının öneminin olduğunu biliyoruz. 2021 yılının 3-4 ayını afetlerle geçirdik. Risk sadece terör değil, afetler de bir risk."