Fahrettin Koca 'Takılması şart' dedi yeniden maske uyarısı yaptı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açık alanlarda maske kuralının kaldırıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyle ilgili yeni uyarılarda bulundu. İki yıl aradan sonra getirilen maske esnetilmesi kafalarda karışıklığa sebep oldu.

Abone ol

Bilim Kurulu'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık açık alanlarda ve iyi havalandırılan kapalı alanlarda maskekullanımının zorunlu olmadığını duyurdu.

Ancak Koca, vatandaşlardan kişisel tedbirlerine devam etmelerini de istedi. Gerekli durumlar için maskenin yanında taşınması gerektiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kuralları böyle açıklamıştı:

1- Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

2- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz.

3- Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz.