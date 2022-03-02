Maske yasağı nerelerde bitti? Dışarda maskesiz gezmek serbest HES artık yok

TÜRKİYE koronavirüsle ilgili mücadelede maske için önemli bir karar aldı. Dışarda ve havalandırması olan alanlarda maske zorunluluğu kalktı. HES uygulaması da bitirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "Size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim" diyerek kararları duyurdu.

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Alınan yeni kararlara göre; Açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi ve belirtisi olmayan kişilerden test zorunluluğu kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin beklediği koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "Her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu'nda çalışmaktan iftihar ettiğim kurumdur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

"Aziz milletime teşekkür ederim"

Salgın sürecinde gerekli tedbirlere erken başvurduk. Tüm dünyada en hızlı hareket ülkelerden biri olduk. Salgının vaka sayılarına baktığımızda en az etkilediği ülkeler arasındayız. Bu başarıda, Bilim insanlarımızın yanında teşekkür borçlu olduğumuz çok insan var. En büyük teşekkürü ise aziz milletimiz hak ediyor. Kurallara uymada büyük kararlılık gösteren aziz milletime teşekkür ederim. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik.

"Koronavirüs ile mücadele bundan sonra aşı ile verilecek"

Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamadan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Karantina, izolasyon gibi bir çok uygulama da değişikliğe gittik. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken Corona ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir. İlacın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarla bağışıklığı düşük kişilere dağıtımına başlamıştık. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değil. Bilim insanlarımızdan bekleme kararı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise aldığımız insiyatifi destekliyor.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI İşte Bakanlık olarak alınan kararlar;



- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.



- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.



- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.



- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.



- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz"

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

Bakan Koca son durumu paylaştı

Hiç ek hastalığı olmayanların %8inin vefat yaş ortalaması 63. 13 ayrı ek hastalığı olanların vefat yaş ortalaması ise 77.

Vefat yaş ortalaması 2021 Mayıs ayı, (Deltanın yoğun olduğu) yaş ortalaması 68 iken Omicron varyantının baskın olduğu iki haftada vefat edenlerin yaş ortalaması 77'ye kadar yükseldi.

Yaş gruplarına göre vefat oranlarına bakıldığında son ay vefat edenlerin %91.5'i 60 yaşından büyükler. Hastaneye günlük yatışlara bakınca omicron öncesi duruma dönmüş görünüyoruz. Yoğun bakıma günlük yatışlar önemli ölçüde düştü.