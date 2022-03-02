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Rus ekonomisine büyük darbe! 1998'den sonra ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldı

Rus ekonomisine büyük darbe! 1998'den sonra ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldı

RUSYA'da Moskova Borsası, 2 Mart'ta da işlemlere açılmadı. Moskova Borsası, 1998 yılından beri ilk kez 'olağanüstü koşullar' nedeniyle bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı. Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

Moskova Borsası, 2 Mart'ta da işlemlere açılmadı. Moskova Borsası, 1998 yılından beri ilk kez 'olağanüstü koşullar' nedeniyle bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Rus hükümeti piyasaları desteklemek amacıyla Maliye Bakanlığına Ulusal Varlık Fonundan 10 milyar dolar kaynak kullanarak Rus şirketlerden hisse satın alma talimatı vermişti.

Yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankasının rezervlerinin yaklaşık yarısı batılı ülkeler tarafından donduruldu. Rusya rezervlerinin yaklaşık yarısı Batı ülkelerinde bulunuyordu. Avrupa Birliği (AB) de 7 Rus bankasını uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkartma kararı aldı.

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