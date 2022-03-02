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Türkiye ile diyalog çağrısı! Ukrayna'daki savaş Yunan'ı korkuttu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye ile diyalog çağrısı! Ukrayna'daki savaş Yunan'ı korkuttu

YUNANİSTAN'ın ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik tutumuna tepki gösterdi. Çipras, Ankara ile diyalogdan yana olunması gerektiğine dikkat çekti.

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YUNANİSTAN Parlamentosunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları görüşüldü. Ülkedeki ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, parlamentodaki konuşmasında, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin dış politikasını eleştirdi.

Ankara ile diyalog açıklaması
Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğinin önemine vurgu yapan Çipras, "Bizim düşüncemize göre Ukrayna krizinin getirdiği istikrarsızlık ve yeniden sınıflandırma, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye ile esaslı bir diyaloğu aktif olarak talep etmemiz için ek bir sebeptir" dedi.

"Atıl diplomasi stratejisi seçiminizi haklı çıkarmak için Türkiye'nin sözde izole edildiğine ilişkin yanılsamalı anlatımınızda ısrar etmeniz yanlıştır" diyen Çipras, "Siz ve iktidar yanlısı basın organlarının Türkiye'nin gelişmelerden faydalanarak Yunanistan ile kriz çıkaracağına ilişkin öngörülerde bulunması yanlıştı" ifadesini kullandı.

Miçotakis: Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadım
Çipras'ın konuşmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hükümetine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Miçotakis, Türkiye ile diyalog kapısını kapatmadığını ve Ankara ile diyaloğa her zaman açık olduğunu savundu.

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