Rus askerleri isyanda! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı

İNGİLTERE'nin The Telegraph gazetesi Rus askerlerinin cephedeki telsiz konuşmaların paylaştı. Ses kayıtlarına göre; Rus birlikleri tam bir kargaşa içinde faaliyet gösteriyor, askerlerin çoğunun morali bozuk, hatta çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşın 7 gününde İngiltere'nin The Telegraph gazetesi Rus askerlerin telsiz konuşmalarına ulaştığını iddia etti. Gazetedeki habere göre; telsiz konuşmaları birliklerin Ukrayna kasabalarını bombalamak da dahil merkezi komuta emirlere uymayı reddettiklerini; gıda ve yakıt kaynaklarının tükenmesinden acı bir şekilde şikayet ettiklerini ortaya koydu. Askerlerin genel olarak morali bozuk, çatışmalar sırasında ağlayanlar bile var. Haberde ayrıca bir grup Rus askerinin savaş cephesinden uzaklaştığı ve sınırın ötesine geri döndüğü iddia edildi.

En büyük hayal kırıklığı erzak konusunda

Dinlenen konuşmalarda Rus askerlerinin en çok erzak eksikliği konusundaki strese ve hayal kırıklığına uğradığı; telsiz kayıtlarında erzakla ilgili soru soran bir askerin en son isyan edip, "Üç gündür buradayız. Ne zaman hazır olacak?" diye sorduğu da haberde yer aldı. Telsiz konuşmalarını dinleyen 26 yaşındaki Samuel Cardillo, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Burada gördüğümüz tek şey Rus askerlerinin tam bir kargaşa içinde çalıştığı. Nereye gittikleri ve nasıl iletişim kuracakları hakkında hiçbir fikirleri yok" dedi.