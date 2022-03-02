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Ormanlık alanda ceset şoku!

Ormanlık alanda ceset şoku!

KIRKLARELİ'nde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin donarak öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kırklareli'nde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Bulgaristan'a sınır olan Şükrüpaşa köyünün Çayırlar mevkisinde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin donarak öldüğünü belirledi.

Bedeninde darp izleri tespit edilen ölen kişinin ayakkabılarının bulunmadığı belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu bölgeden alınarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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