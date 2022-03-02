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HDP'li Semra Güzel hakkındaki soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek

HDP'li Semra Güzel hakkındaki soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi

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Adalet Bakanlığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iki fezlekeyi, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TBMM, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hazırlanan iki ayrı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı da bu fezlekeleri Adalet Bakanlığına iletti.

Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek.

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