CHP'li Özgür Özel Montrö bildirisine imza atan emekli amiraller için özür çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili "Maalesef Türkiye bir çaresiz eylemsizlik içinde durmaktadır, kıvranmaktadır." dedi. Montrö Bildirisi'ne imza atan 104 emekli amirali hatırlatan Özel, onlardan özür dilenmesini istedi.

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Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde gelişen olaylarla ilgili TBMM Genel Kurulunda genel görüşme taleplerine bugün karşılık aldıklarını ifade etti.

Bu görüşmenin "genel görüşme" değil gündem dışı bilgilendirme olarak yapılmasını eleştiren Özel, bilgilendirme sırasında Dışişleri Bakanı'nın 20 dakika ile sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi. Özel, "Eğer bu kriz bu parlamentoda 'gündem dışı' diye adlandırılıyorsa, tutanaklara böyle geçecekse işte size AKP, işte size Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ucube, eşsiz ve benzersiz sistemin bizi getirdiği nokta." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yapılan güvenlik zirvesinin demokrasi tarihine bir "ayıp sayfası" olarak geçtiğini öne süren Özel, "Dışişleri Bakanı bunu mazur görüyor. Ülkemiz çok güçlü bir hariciye geleneğine sahip. Dışişleri Bakanlığı mensuplarımız, yıllardır bu güçlü geleneğin üzerine inşa ettikleri birikimle ülkemizi çok netameli, diplomatik gerilimli hadiselerden alınlarının akıyla çıkarmayı başardılar. Ancak Türkiye diplomaside maalesef, hiç bu kadar etkisiz bir kadronun eline kalmamıştı." dedi.

Türkiye'nin ne yaptığını bilmediğini, ne sağa ne sola dönebildiğini, elini bile kaldırmaktan korktuğunu öne süren Özel, "Fransa ve Almanya da Rusya ile önemli ilişkiler içinde, çatır çatır yaptırımlar uyguluyorlar, kararlara ellerini istedikleri gibi kaldırıyorlar ve ilişkilerini sürdürüyorlar. Ama Türkiye'nin burada yaşadığı durum gerçekten bir felaket." değerlendirmesini yaptı.

"Ömer Çelik'ten gereğini yapmasını bekliyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özel, katıldığı bir televizyon programına Ukrayna'dan telefonla bağlanan bir Türk gencin uzunca bir konuşma yaparak oradaki eksiklikleri, yapılanı, yapılmayanı, artısını, eksisini anlattığını ve "Yalnız bırakıldık, bizi arayan soran yok, sıkıntımız büyük, hayati tehlikemiz var." dediğini aktardı.

Bu söylenenler içinden "Devletimiz bizi aradı, doğruya doğru" kısmının alınarak paylaşıldığını, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de buna dayanarak "tweet" attığını belirten Özel, öğrenci sonradan "Konuşmayı yapan kişi olarak açıklama yapma gereği hissettim. Çok büyük bir yalan kampanyası var. Ben devletimin hakkını yedirmem ama bir yalan kampanyasıyla ve montajlanmış bir videoyla muhalefet milletvekilini de yedirmem. Ben sadece bilgi verdim, keşke hepsini yayınlasaydınız." dediğini ifade etti.

Özel, "AK Parti sözcüsü, bu açıklamadan sonra bırakın özür dilemeyi, bu tweetini silme nezaketi, erdemini dahi göstermedi. Hiç utanmıyor musunuz Ömer Çelik? Trolün montaj videosu ile ülkeyi yöneten partinin sözcüsü bu hakaretleri eder de bu cevabı aldıktan sonra halen daha utanmadan, sıkılmadan bunda ısrar edebilir mi? Ömer Çelik'ten gereğini yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Diplomaside böyle sitem olmaz, bu bir gaf"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İbrahim Kalın'ın birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunduklarını savunan Özel, Türkiye'nin, Avrupa Konseyinin Rusya'nın üyeliğini askıya alma oylamasında çekimser kaldığını hatırlattı. Özgür Özel, "Bu durum dünya çapında da Türkiye kamuoyunda da tuhaf karşılanan ve açıklamaya muhtaç tutumken, bunu, her birisi kendi dili döndüğünce izah etmeye çalışıyorlar ama büyük devletler böyle yapmıyor. Türkiye Cumhuriyeti çok önemli, çok büyük bir devletken kendi çıkarlarını hem anlatabilecek, hem koruyabilecek, hem tavır takılabilecek bir ülkeyken maalesef Türkiye bir çaresiz eylemsizlik içinde durmaktadır, kıvranmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye içinde gösterin. Yoksa Türkiye'de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" dediğini anımsatan Özel, "Diplomaside böyle sitem olmaz, bu bir gaf, bu bir acziyet. Bir paragraf yukarıda 'Ukrayna'ya sahip çıkmıyorsunuz' diyor bir paragraf aşağıda 'Ukrayna'ya gösterdiğiniz ilgiyi bize de gösterin' diyor. Böyle bir çaresizliği diplomatik bir gaf olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu.

Montrö anlaşmasının da gündemde olduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Hulusi Akar'a çağrımız şu: Gidip yurt dışında bu dönemde Montrö'yü anlatmak kolay ama geçen sene Türkiye'de birileri Montrö'yü tartışmaya açıyordu, Şentop dahil. Montrö tartışmalarına 'Durun ne yapıyorsunuz? Türkiye için çok önemli bir anlaşmadır' diyen 104 emekli amirali, Hulusi Akar'ın uyguladığı kararlarla orduevlerine sokmuyorlar, lojmanlarını boşalttırıyorlar. Etmedikleri hakaret, yapmadıkları kötülük kalmadı. Bu kriz, bütün dünya önünde Montrö hassasiyetinin haklılığını ortaya çıkardı. Tez elden 104 amiralden özür dilenmesi gerekir, haklarının iade edilmesi gerekir. Bu yargılama saçmalığını da bir an önce son bulması gerekir."

Özel, 2017'de üretim reform paketinin görüşmeleri sırasında kanun teklifinden geri çekilen zeytinliklerle ilgili maddenin yönetmelikle geri getirildiğini de belirterek, bu yönetmelikle ilgili Danıştay'a gideceklerini ve yürütmenin durdurulmasını talep edeceklerini bildirdi.

AK Parti Gençlik kolları üyelerinin, Üsküdar'da bazı okullarda düzenlenen sergileri ziyaret ettiklerini dile getiren Özel, "Korkunun ecele faydası yok. Bunları yapmakla iktidarı tutamazsınız. Sadece kendi geçmişinize 'AK Parti buna da tenezzül etmişti' diye bir satır daha ilave edersiniz." dedi.