Ali Babacan Rusya-Ukrayna savaşının Türk ekonomisine maliyetini hesapladı! En az 20-25 milyar dolar zarar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisinde en az 20-25 milyar dolarlık bir zarara yol açacağını öngördüklerini kaydetti. Babacan, Merkez Bankası'nın dolar kurunu kontrol etmek için arka kapıdan yoğun döviz satışı yaptığını iddia etti.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine vereceği zararı hesapladı. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Ali Babacan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasının kamuoyuna açıklandığını hatırlatarak, "Demokrasi tarihimize geçecek imzalarımızı attık. Ortak aklı işleterek yürüttüğümüz sürecin sonunda, katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş üzerinde uzlaştık" dedi.

Rusya'nın kışkırtılması söz konusu değildir

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Babacan, "Siyasi açıdan baktığımızda, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı bu saldırı temelsizdir, ikna edici hiçbir gerekçeye dayanmamaktadır. Rusya'nın kışkırtılması söz konusu değildir." ifadelerini kullandı. Bu saldırının meşru hiçbir boyutu bulunmadığını belirten Babacan, şöyle devam etti:

Nükleer savaşın kazananı olmaz

"Bu işgalle beraber uluslararası hukuk açıkça çiğnenmiş ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne göz dikilmiştir. Bağımsız bir ülkeye kukla bir rejim getirmek gibi arkaik bir ihtiras, yeni bir insanlık krizine kapı aralamıştır. Nükleer saldırı tehdidinin işaret edilmesi, insanlık adına utanç verici bir gelişmedir. Nükleer savaşın kazananı olmaz."

Savaşın ekonomik sonuçlarının da yıkıcı olacağının altını çizen Babacan, bu süreçte Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna ile ekonomik ilişkilerinde de büyük zararlar yaşanacağını öne sürerek, şunları kaydetti:

Turist azalacak, mal satamayacağız...

- Gelen turist azalacak, mal satamayacağız. İnşaat ve altyapı şirketlerimiz, bu güvenlik durumu devam ettiği sürece orada iş yapamayacaklar. Bütün bu hizmet ve ticaretin döviz geliri sağlanamayacak. Çünkü Rusya açısından uluslararası transferle ilgili sınırlamalar var.

- Artan enerji fiyatları, enerji faturamızı döviz cinsinden artıracak. Bu sebeplerle cari dengenin iyice bozulması artık bugün için yüksek bir ihtimal haline gelmiştir. Yaşananların sonucunda döviz kurundaki artış kaçınılmaz bir sonuç.

Merkez Bankası arka kapıdan yoğun döviz satıyor

- Muhtemelen Merkez Bankası arka kapıdan yoğun döviz satıyor. Rakamlar birkaç güne çıkar ortaya. Kur artışı demek, enflasyonda yeni bir artış dalgasının gelmesi demek. Sonuç olarak, bu savaşın ekonomimizde en az 20-25 milyar dolarlık bir zarara yol açacağını öngörüyoruz.

Babacan, kısa vadede Rusya ve Ukrayna krizinin ekonomik yansımalarını dikkate alan acil tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye sürecini eleştiren Babacan, "Ukrayna'daki insanlarımıza yardım eli uzatılarak, güvenli bir şekilde derhal ülkeye dönüşleri sağlanmalıdır." dedi.