LGS sınavı ne zaman 2022 liseye giriş sınavı başvuru takvimi

Binlerce 8. sınıf öğrencisinin iyi bir liseye girmek için gireceği LGS yani lise giriş sınavı 5 Haziran'da yapılacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi, son günlerin en çok araştırılan konusu oldu. Yüz binlerce öğrenci ve ailesi sınav tarihini sorguluyor. İşte, MEB'in açıkladığı 2022 LGS takvimi...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, LGS 2022 ne zaman yapılacak? İşte sınava dair tüm detaylar...

2022 LGS ne zaman Bakan Özer açıkladı:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.

LGS 2022'e kimler başvuracak:

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.