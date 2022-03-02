BIST 1.986
DOLAR 14,06
EURO 15,63
ALTIN 871,07
HABER /  DÜNYA

Almanya'da gaz korkusu! Kömür santralleri planları yeniden masada

Almanya'da gaz korkusu! Kömür santralleri planları yeniden masada

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık Avrupa'ya doğal gaz arzını durdurması halinde Almanya'nın kömür santrallerini kapatma planını yeniden değerlendirebileceğini ifade etti.

Abone ol

Alman Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "Kısa vadede, önlem olarak ve en kötüsüne hazırlıklı olmak için kömürle çalışan santralleri beklemede tutmamız, hatta işletmelerine izin vermemiz gerekebilir." dedi.

30 yıldır aktif olan 3 nükleer santralini geçen yılın sonunda kapatan Almanya, kalan 3 nükleer santralini de 2022'de kapatmayı planlıyor.

Almanya, daha önce 2038'de kömür santrallerini kapatmayı hedeflemiş, geçen yıl santral işletmecileriyle anlaşma sağlayarak bu tarihi 2030'a çekmişti. Ancak Ukrayna krizi Rusya'ya bağımlılığı azaltmak amacıyla Alman hükümetini hem nükleer santralleri açık tutmayı ve hem de kömür santrallerinin kullanımına devam etmeyi değerlendirmeye zorladı.

Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 27'sinde kömür, yüzde 15,3'ünde doğal gaz kullanıldı.

Almanya, ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya-Ukrayna savaşı son durum! 2 bin sivil öldü NATO ve Rusya çatışabilir
Rusya-Ukrayna savaşı son durum! 2 bin sivil öldü NATO ve Rusya çatışabilir
Nureddin Nebati'nden Rusya Ukrayna savaşı için mesaj: Hazırız!
Nureddin Nebati'nden Rusya Ukrayna savaşı için mesaj: Hazırız!
Bilim Kurulu en kritik kararlar için toplandı! Maske yasağı kaldırılıyor
Bilim Kurulu en kritik kararlar için toplandı! Maske yasağı kaldırılıyor
AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi
AB'nin Russia Today ve Sputnik'e yasak kararı yürürlüğe girdi
Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışında dikkat çeken grafik! Artarak sürüyor
Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışında dikkat çeken grafik! Artarak sürüyor
Kurban Bayramı ne zaman 2022 kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı ne zaman 2022 kaç gün tatil olacak?
'Gözde Tech Ventures' teknoloji şirketi kuruldu! Başına Yahya Ülker geçti
'Gözde Tech Ventures' teknoloji şirketi kuruldu! Başına Yahya Ülker geçti
2 gündür haber alınamıyordu! Denizde cesedi bulundu
2 gündür haber alınamıyordu! Denizde cesedi bulundu
İstanbul'da feci kaza! 60 metre sürüklenerek takla attı: Ters vaziyette kaldı
İstanbul'da feci kaza! 60 metre sürüklenerek takla attı: Ters vaziyette kaldı
Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru formu doldurma-2022
Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru formu doldurma-2022