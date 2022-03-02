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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı! Yaptırım bekliyorduk ama bu kadarını değil!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı çıkışı! Yaptırım bekliyorduk ama bu kadarını değil!

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Lavrov, "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" dedi. Lavrov, dünyadan yaptırım beklediklerini ancak bu kadarını beklemediklerini de itiraf etti...

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Rusya'nın TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından pazar günü Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretmişti.

Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz
Putin'in açıklamalarından ardından konuşan Lavrov, Ukrayna'nın nükleer kapasitesi olduğunu ve bunun Rusya için endişe verici olduğunu dile getirmişti. Son olarak TASS haber ajansına konuşan Lavrov, "Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur
"3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olur" diyen Lavrov, Avrupa ülkelerinde ABD'ye ait nükleer silahlar bulunmasını eleştirerek, "Amerikan nükleer silahlarının bazı Avrupa ülkelerinde bulunması, Rusya için kabul edilemez. Bu silahların ABD'ye çoktan iade edilmesi gerekiyordu." diye konuşmuştu.

Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere beklemiyorduk!
"Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor" diyen Lavrov, "Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir" dedi. 

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