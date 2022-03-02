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15 Mart'ta ne olacak? Cübbeli Ahmet 'taş yağacak' dedi salıyı çarşambaya bağlayan gece

Mart ayı bela ayı diyen Cübbeli Ahmet'ten 15 Mart 2022 tarihi için uyarılar geldi. Ahmet Mahmut Ünlü, mart ayının sıkıntılı geçeceğini söyleyerek 15 Mart salı gününü çarşambaya bağlayan gece zikir çekin dedi.

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Rumî takvime göre mart ayının ilk çarşambasında dünyayı büyük felaketlerin, özellikle de İstanbul'u depremin beklediğine dair rivayetlere kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den dikkat çeken yorum geldi.

Cübbeli Ahmet 'bela ayı' deyip şunları söyledi:
*Ulemâ buyurmuşlar ki, mart ayının ilk çarşambası, bu da Rumî takvime göre 12 gün sonra girdiğinden, 15 Mart Salı gününü çarşambaya bağlayan akşam agâh (bilgili haberdar) olmamız gerek. Akşamı kılın sünneti kılın tesbihleri çekin bu zikirleri okuyun. 

*Gafillerden olmayalım. Mart ayı biraz sıkıntılıdır. Tehlike ve belalardan sakınmak için sürekli zikirle teyakkuzda olmak lazım. Belalar yağıyor! Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... Sahih hadisler buna işaret ediyor. 15 büyük günah bu toplumda alenen işleniyor. Belalar gelecek... Bu yüzden kıtlık olacak mı, kuraklık olacak mı diye sorma".

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