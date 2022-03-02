Kim Jong-un talimat verdi! Kuzey Kore'den 3. Dünya Savaşı açıklaması geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sıkça dillendirilmeye başlanan nükleer savaş ve 3. Dünya Savaşı'na ilişkin Kuzey Kore'den de çıkış geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri komutanlarına ''3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan kriz Batı ile Moskova'yı ve yakın ortaklarını karşı karşıya getirdi. ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırım kararları alınırken, nükleer savaş ve 3. Dünya Savaşı açıklamaları dillendirilmeye başlandı.



Rusya'nın "3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı" olur açıklamasının ardından Kuzey Kore'den de hamle geldi.Daily Star'da yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi üyelerini; güçlü müttefikleri Rusya'nın savaşa girmesi nedeniyle seferberlik için hazır olmaları konusunda uyardı. Kim Jong-un'un Kuzey Koreli komutanlara da "3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdiği belirtildi.



Seferberlik için hazır olmasını istedi

Radio Free Asia'ya (RFA) konuşan Kuzey Pyongan'dan bir yetkili: "Eyaletteki her bölgesel parti komitesi, tüm parti üyelerine güçlü müttefikimiz Rusya'nın savaşta olduğunu bildirdi. Bölgesel parti komitesi, herkesin seferberlik için hazır olmasını istedi." diye konuştu.



Dışişleri'den açıklama

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumu hakkında açıklama yaptı. Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü “ABD ve Batı, Rusya'nın makul ve adil talebine karşı çıkarak, kendisine güvenlik için yasal garanti sağlamayı talep ediyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini meydan okurcasına sürerken, silah konuşlandırma girişimlerine de devam ederek Avrupa'nın güvenlik ortamını baltaladılar." ifadelerini kullandı.