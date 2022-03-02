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İsrail, savaştan kaçan Yahudi Ukraynalıların ülkeye girişine izin vermedi! Büyükelçi ağladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail, savaştan kaçan Yahudi Ukraynalıların ülkeye girişine izin vermedi! Büyükelçi ağladı

UKRAYNA'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini bildirdi. İsrail'e sığınmaya giden Ukrayna vatandaşlarının, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky gibi Yahudi olduğu belirtiliyor.

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Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgeniy Korniçuk, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Macaristan ve Polonya üzerinden gelen Ukraynalıların ülkeye girişlerine izin verilmemesi yönünde aldığı kararın kendileri için 'hayal kırıklığı' olduğunu söyledi.

Ben Gurion Havalimanı'ndan geldikleri ülkeye gönderildiler
Korniçuk, "Son 6 gün içinde onlarca Ukraynalı, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan geldikleri ülkelere geri gönderildi" ifadelerini kullandı.

'Bunlar savaştan kaçmış insanlar' deyip ağladı
Söz konusu Ukraynalıların sığınma talebiyle geldiklerini dile getiren Büyükelçi, "Bunlar, İsrail'e çalışmaya gelmedi, savaştan kaçtılar" diye konuştu. Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Korniçuk, 'daha fazla yardıma muhtaç olduklarını' ifade etti.

'Onlar da Zelensky gibi Yahudi' iddiası
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, dünyada İsrail dışında Yahudi olan tek devlet başkanı olarak biliniyor. Ukrayna'dan sığınmak için İsrail'e giden sığınmacıların da Ukraynalı Yahudiler olduğu, ancak İsrail'in Yahudi mültecilere kapıyı kapattığı belirtiliyor.

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