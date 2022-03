Ukrayna'dan Rusya'ya önemli mesaj: Türkiye konusunda ısrarcıyız

RUSYA ile Belarus'ta yapılan ilk görüşmeye giden Ukrayna heyetindeki isimlerden Rüstem Umarov, Rusya'yla yürütülen müzakerelerin tarafsız konumdaki bir ülkede yapılmasını istediklerini belirterek, "Türkiye konusunda ısrarcıyız" dedi. Öte yandan; Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci görüşme de Belarus'ta gerçekleştirilecek.

RUSYA ile Ukrayna arasında ilk diplomatik temas Belarus'un Gomel bölgesinde yapılan görüşmeyle sağlanmıştı. Gomel'de yapılan kritik müzakerelere de katılan 6 kişilik Ukrayna heyetinde bulunan Temas Grubu Delegasyonu Başkan Yardımcısı Rüstem Umarov, kurulan ilk temasın önemli olduğunu ve heyet olarak genel bir fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Görüşmelerin Türkiye'de yapılması konusunda ısrarcıyız"

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Umarov, "Tarafların talepleri ana hatları ile belli. Şu an bir yol haritası belirlemeye görüşmeleri bir üst boyuta taşımaya çalışıyoruz. Müzakere yolu bu yıkımı önlemenin en akılcı çözümü. Ölümleri, akan kanı durdurmak için masadayız" dedi.

Rus heyeti ile ilk görüşmenin yapıldığı Belarus'un savaşa Rusya lehine dahil olduğunu hatırlatan Umarov, "Biz bundan sonraki masanın tarafsız bir ülkede kurulmasını istiyoruz. Birden fazla ülke ve seçenek var ancak İstanbul, Ankara ya da başka bir Türk şehrinde olması konusunda ısrarcıyız. Türkiye'nin durduğu yer itibarı ile bu zemin Rusya için de Ukrayna için de en sağlıklı seçim olur" diye konuştu.

"Gizli kalması gereken şeyler konuşuldu"

Her iki delegasyonunda bir dizi talepleri olduğunu belirten Umarov, "Şu an gizli kalması gereken bazı şeyler konuşuldu. Devam eden bombardımanın durması, yaşanan sivil ölümlerin bitmesi ve şehirlerin harap olmasını önleme adına diplomasiye daha fazla şans verilmeli. Her şeye rağmen Ukrayna tarafı barıştan yana, yapıcı ve iyimser olmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

