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Ukrayna ateşkes için Çin'den ara buluculuk talep etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna ateşkes için Çin'den ara buluculuk talep etti

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile savaşta ateşkes için Çin'e ara buluculuk yapması çağrısında bulundu.

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ÇİN Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Vang Yi, karşı tarafın talebiyle Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kuleba, Vang'a Ukrayna-Rusya arasındaki ilk tur müzakereler hakkında bilgi verirken çatışmanın sona erdirilmesinin ülkesinin bir numaralı önceliği olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın müzakereyle çözüme varılmasına taraftar olduğu ve Rusya ile müzakerelere samimiyetle yaklaştığını, mevcut durumun zorluğuna karşın sükunetini koruyarak görüşmeleri ilerletmeyi istediğini aktaran Kuleba, Kiev'in Çin ile iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu ve ateşkes için Çin'in ara buluculuğunu beklediğini ifade etti.

Çinli Bakan Vang ise Ukrayna'da çatışmanın başlamasıyla hızla değişen durumu kaygıyla izlediklerini ve sivillerin zarar görmesinden endişe duyduklarını belirterek Çin'in taraflara sorunu müzakere yoluyla çözmeye çağrısını yaptığını ve siyasi bir çözüme katkı sağlayacak tüm yapıcı uluslararası çabaları desteklediğini vurguladı.

Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğunu kaydeden Vang, bir ülkenin güvenliğinin diğerini tehdit etmemesi ve bölgesel güvenliğin askeri blokları genişleterek sağlanmaması gerektiğine işaret etti.

Vang, çatışmalar sürerken önceliğin gerilimin düşürülmesi ve çatışmanın daha fazla şiddetlenerek kontrolden çıkmasının önlenmesi olduğuna dikkati çekerek sivillerin zarar görmemesinin ve insani krize yol açılmaması gereğinin altını çizdi.

Çin tarafı ayrıca Ukrayna'daki Çinli vatandaşlarının güvenliğini sağlanması ve tahliye sürecine destek olunmasını istedi.

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