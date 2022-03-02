Bala Hatun oğlu Alâeddin Ali Bey kimdir tarihte ne zaman nasıl öldü?

ATV'nin tarih kokan sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 84. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncuları ile de merak edilen diziye bu akşam Osman Bey'in ikinci eşi Bala Hatun damga vuracak. Doğum sancısı çeken Bala Hatun oğlu Alâeddin Ali Bey'i dünyaya getirecek. Peki Bala Hatun tarihte ne zaman, nasıl öldü?

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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 84. bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de merak edilen Kuruluş Osman'a bu akşam Bala Hatun'un doğumu damga vuracak. Osman Bey'in ikinci eşi olan Bala Hatun oğlu Alaadettin Bey'i dünyaya getirecek. Peki Bala Hatun'un kaç çocuğu olacak. Tarihte Bala Hatun ne zaman, nasıl öldü?

Osman Gazi’nin kaç çocuğu var?

Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi’nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var.

Çoban Bey

Melik Bey

Orhan Gazi

Hamid Bey

Bazarlu Bey

Alâeddin Ali Bey

Fatma Melek Hatun

Bala Hatun'un çocuğu kimdir?

Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.

Rabia Bala Hatun, Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.

Bala Hatun'un oğlu Alâeddin Bey kimdir?

Alâeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir.

Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.

Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.