Vezir Alemşah ölümü nasıl oldu tarihte Vezir Alemşah kimdir, eşi var mı?

ATV'nin tarih kokan sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 84. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncuları ile de merak edilen diziye bu akşam Vezir Alemşah damga vuracak. Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulacak. Peki Vezir Alemşah kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

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ATV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam heyecan dolu yeni bir bölümle başlıyor. Kadrosu ve konusu ile büyük ses getiren diziye yeni karakterler de dahil oldu. Vezir Alemşah karakteri ile Taner Turan diziye katıldı. Peki tarihte Vezir Alemşah kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

Vezir Alemşah kimdir: Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak biliniyor ancak tarihte hakkında yerterli bilgi bulunmuyor. Sivrihisar’da XIV. yüzyıla ait Alemşah Kümbeti yer alıyor. Alemşah Kümbeti Anadolu Selçuklu türbe mimarisinin devamı sayılan bir yapı ve süslemesindeki bazı motifler de Orta Asya geleneklerini gösetriyor.

Taner Turan kimdir:

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.17 Aralık 1969, Erzurum doğumlu. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile televizyon dünyasına geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi birbirinden değerli yapımlarda rol alarak televizyon izleyicisiyle buluştu.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Taner Turan, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Taner Turan, Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile evlidir.