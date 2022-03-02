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Birleşmiş Milletler oyladı! Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısı kabul edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Birleşmiş Milletler oyladı! Rusya'ya yönelik kınama karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 'çekimser' ve 5 'hayır' oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

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Ukrayna üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 3 gündür devam eden olağanüstü toplantılarda yapılan konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Türkiye'nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı karar tasarısı oylamada 5'e karşı 141 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya 'hayır' oyu verirken Çin ve Hindistan dahil 35 ülke çekimser oy kullandı. Karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alan Türkiye, metinde emeği geçen çekirdek grup ülkelerinden biri oldu.

Rusya'nın Ukrayna'dan derhal çekilmesi talep ediliyor
Kabul edilen kararda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları güçlü şekilde kınanırken Moskova'dan 'tüm askeri güçlerin Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi' talep ediliyor. Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılan kararda, "Rusya Federasyonu'nun BM Sözleşmesinin 2. maddesinin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır" ifadesine yer veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerektiği vurgulanan kararda Rusya'nın 21 Şubat'taki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu ifade edilerek 'Rusya'nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmesi' gerektiği kaydedildi. Tüm taraflar Minsk Anlaşmasına bağlı kalmaya davet edilerek insani yardım ulaştırılması gereken bölgelere erişimin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

Kararda Rusya'nın yanında yer aldığını ilan eden Belarus'a da çağrı yapıldı. Belarus'un Ukrayna'ya karşı yasa dışı güç kullanımına karışmasından duyulan rahatsızlığın ifade edildiği kararda Belarus, uluslararası yükümlülüklerine uymaya davet edildi.

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