İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda vaka çıktığında sınıf kapatılması uygulamasının kaldırıldığını, bunun yerine pozitif öğrencinin izole edileceğini söyledi.

Abone ol

Maskelerin kaldırılması gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

"Sınıflar kapatılmayacak"

Okulların açılmasından sonra koronavirüsün yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir kararı alınmıştı. Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca, okullarla ilgili yeni kararı açıkladı. Bakan Koca, "Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek." ifadelerini kullandı.