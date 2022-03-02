ÇiftlikBank davasında bilirkişi kararı! Tosuncuk: 10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu

ÇiftlikBank davalarından dolayı tutuklu bulunan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Uruguay ve Paraguay’da yaklaşık 10 milyon dolar değerinde mal varlığına el konulduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti Mehmet Aydın'ın şirketlerinin el konulduğundaki ve şu an itibariyle olan borç alacak durumu ile menkul varlıklarının incelenmesi için dosyanın 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesini kararlaştırdı. Sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Abone ol

Kamuoyunda 'ÇiftlikBank' olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın haklarında açılan 3 ayrı dava kapsamında yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde peş peşe yapılan 3 duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz 2 sanık ile avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mehmet Aydın, adli emanette bulunan bilgisayarların incelenerek mağdurlarla aralarındaki görüşmelerin tespit edilmesini ve lehine olan hususların ortaya çıkarılmasını talep ettiğini söyledi. Aydın, "Soruşturma başladıktan sonra adli emanete alınan sözleşmelerde mağdurlara sadece ana parayı ödeyeceğimi taahhüt ettim. Sunduğum delillerin mahkemece değerlendirilmesini istiyorum. Herhangi bir dolandırıcılık kastımın olmadığını, yurt dışındaki mal varlığımın da araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali Günay, "Yurt dışında senin ne malın var ki? Niye araştıralım biz bunu? Neyine el konuldu senin?" şeklinde soru yöneltti.

Sanık Aydın, kendisinin yurt dışından bir ses kaydı gönderdiğini anlatarak, "Zararları gerekirse yurt dışındaki mal varlığımla ödeyeceğimi söyledim. Yaklaşık 10 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay ve Paraguay'da el konuldu. Ben, bu el koyma işlemlerine karşı İnterpol tarafından arandığım için yasal yollara başvuramadım. Papara üzerinden mağdurlara yaklaşık 300 milyon lira geri ödemede bulundum. Bunun da değerlendirilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

Tosuncuk'un kardeşi: Formaliteden ortak oldum

Sanık Fatih Aydın ise kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifi üzerine kurulan şarküteride kendi aracıyla 6 ay kadar çalıştığını belirtti. Aydın, daha sonra şarküteriyi devrettiği için ayrıldığını öne sürerek, "Bana Kıbrıs'ta şirket kuracağını söyledi. Formaliteden ortak oldum. Herhangi bir müdürlük yetkim yoktu. Suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca burada iddianameyi okuma fırsatım oldu. Sanıkların ifadelerini okudum. Sanıkların bazıları yalan söylüyor. İftira atıyor üstüme. Beni orada bir yöneticiymişim gibi göstermeye çalıştılar. Ayrıca bazı sanıklar beraber çalıştığımızı söylemişler. Bunları kabul etmiyorum" dedi.

El konulan şirketlerin borç alacak durumu incelenecek

Sanık Mehmet Aydın'ın avukatı da müvekkilinin dolandırıcılık suçunu işlemediğini savunarak bunun tespitine yönelik şirketlerin gelir ve gider durumuna ilişkin bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava dosyasının iddianameye konu şirketlerin el konulduğundaki ve şu an itibariyle olan borç alacak durumu ile menkul varlıklarının incelenmesi için yeminli mali müşavir, muhasebeci ve bankacıdan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.