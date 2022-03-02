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Ukraynalıları alın, Müslümanlara sınırı kapatın

Ukraynalıları alın, Müslümanlara sınırı kapatın

Avrupa'nın, Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurlarına kapılarını açmasını isteyen İspanya’nın aşırı sağ Vox partisinin lideri, Müslüman kökenli göçmenlere sınırlarını kapatmasını istedi.

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İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oturumda konuştu.

Ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalılar için “Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, evet bunlar savaş mültecileridir ve Avrupa'da hoş karşılanmalıdır.” diyen Abascal, şöyle devam etti:

‘Müslüman kökenli göçmenlere sınırları kapatın’
“Herkes, bu mülteci akışı ile Avrupa sınırına akın eden, Müslüman kökenli, askerlik çağındaki genç erkeklerin işgalleri arasındaki farkı anlayabilir. Onların ki Avrupa'yı istikrarsızlaştırma ve sömürgeleştirme girişimidir.”

Abascal, Avrupa'nın Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurlarına kapıları açmasını ancak Müslüman kökenli göçmenlere sınırlarını kapatmasını istedi.

Katalan solundan Avrupa'ya mülteci eleştirisi
Diğer yandan Katalonya'da faaliyet gösteren Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin meclis grup sözcüsü Gabriel Rufian ise Avrupa'nın mülteciler konusundaki “çifte standardını” eleştirdi.

Rufian, “bugüne kadar mülteci kabul kurallarını uygulamayan Avrupa'nın şimdi sarışın ve mavi gözlü oldukları için Ukrayna'daki savaştan kaçanlara sınırsız kabul getirdiğini” söyledi.

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