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Biden'den dikkat çeken Zelenskiy açıklaması! Ukrayna'dan ayrılacak mı?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Biden'den dikkat çeken Zelenskiy açıklaması! Ukrayna'dan ayrılacak mı?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı sorusuna, "Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağını kendisinin karar vereceğini ifade eden Biden, "Ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef aldığının' açık' olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin Rusya'nın savaş suçu işlediğine inanıp inanmadığı dair soruya, "Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bunu söylemek için çok erken" şeklinde yanıt verdi.

Joe Biden ayrıca Rus petrol ihracatına yaptırım uygulanmasının bir ihtimal olduğunu yineleyerek, "Her şey masada" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağını kendisinin karar vereceğini ifade eden ABD Başkanı, "Ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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