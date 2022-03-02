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Sivasspor yarı final biletini tek golle aldı!

Sivasspor yarı final biletini tek golle aldı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Sivasppor'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada Yatabare kaydetti. 

Bu sonucun ardından Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. 

Sivasspor yarı finalde Alanyaspor - Gaziantep FK maçının galibiyle karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor: 1 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Cofie, Felix (Dk. 59 Kerem Atakan Kesgin), Gradel (Dk. 90+5 Henrique), Kayode (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Yatabare (Dk. 90+5 Konate)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Burak Bekaroğlu (Dk. 65 Balkovec), Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Biglia, Toure (Dk. 66 Levent Mercan), Borini (Dk. 43 Karamoh), Bistrovic (Dk. 78 Salibur), Ahmed Musa (Dk. 65 Emre Mor)

Gol: Dk. 69 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+4 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+3 Sefa Yılmaz (Demir Grup Sivasspor)

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