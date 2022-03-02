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Rusya Savunma Bakanlığı: 498 Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı: 498 Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna işgalinin bilançosunu düzenlediği basın görevlerini toplantısında duyurdu. Konaşenko, 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Rusya Savunma Bakanlığı ilk kez kayıpları ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Ukrayna’da milliyetçiler ve güvenlik güçlerinden askerler arasındaki kayıplar şöyle oldu: 2 bin 870 can kaybı ve yaklaşık 3 bin 700 yaralı var. 498 Rus askeri de askeri görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti. Arkadaşlarımızdan bin 597’si de yaralandı” dedi.

Konaşenkov, şu bilgileri verdi:
Lugansk Halk Cumhuriyeti Birlikleri Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle başarılı şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Krasnıy liman, Torskoye, Kamennaya, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağlandı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri Mariupol kenti çevresindeki kuşatmayı tamamladı ve Primorskoye, Priazovskoye, Şevçenko ve Beryanskoye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.

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