Almanya'da bir evde çıkan yangında Türk anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi

ALMANYA'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde müstakil bir evde çıkan yangında 41 yaşındaki Türk anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Yangına müdahale ederken ağır yaralanan bir Türk ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.

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ALMANYA'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde müstakil bir evde duyulan yüksek sesli patlamanın ardından yangın çıktı.

Alarma geçen itfaiye ekipleri çatısı yanan evdeki yangını kontrol altına aldı ancak yapılan incelemede evde bulunan 41 yaşındaki Türk anne ile ikisi 6, biri ise 8 yaşında olan üç çocuğu ölü buldu.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.