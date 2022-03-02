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Benzine 88 kuruş motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi! 3 Mart 2022'de benzin motorin zamlı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Benzine 88 kuruş motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi! 3 Mart 2022'de benzin motorin zamlı

Petrol fiyatları tarihi rekorlar kırarken benzin, motorin ve LPG'ye de zam üstüne zam geliyor. Benzinin litre fiyatına 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Yeni zamlarla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 18 liraya dayandı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya girmesi üzerine küresel piyasalardaki Rus petrolünü alma konusundaki isteksizlik fiyatların yükselmesine neden oluyor. Küresel piyasalarda 2014 yılından beri petrol fiyatları ilk kez 110 doların üzerine çıktı. Bu durum da beraberinde motorin, benzin ve LPG ürünlerine yeni zamları getirdi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre 3 Mart 2022 perşembe günü itibariyle benzinin litresine 88 kuruş motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Zamlar sonrasında  Ankara'da ortalama 16,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 17,53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 liradan 17,44 liraya, İzmir'de 16,67 liradan 17,55 liraya çıkacak. Ayrıca Ankara'da ortalama 16,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,67 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 liradan 17,59 liraya, İzmir'de 16,16 liradan 17,67 liraya çıkacak.

LPG'ye de 2 gün üst üstte zam geldi
Önceki gece LPG'nin de litre fiyatına 61 kuruş zam geldi. EPGİS bir gece önce de LPG'nin litre fiyatına 33 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. LPG'ye de bir zam daha bekleniyor. 

Petrolün fiyatı son 8 yılın zirvesine çıktı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarında ralli devam ediyor. Brent petrol 111 doları aşarak 8 yılın zirvesine çıktı. Amerikan ham petrolü ise 9 yılın zirvesinde.

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