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IPC, Rus ve Belaruslu sporcuları Pekin Oyunları'ndan men etti

IPC, Rus ve Belaruslu sporcuları Pekin Oyunları'ndan men etti

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus ve Belaruslu sporcuların 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları'na katılamayacağını açıkladı

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Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle olağanüstü toplanan ve dün yaptığı açıklamayla bu ülkelerin sporcularının oyunlarda tarafsız statüde mücadele edebileceğini duyuran IPC, kararından döndü.

IPC, bugün yaptığı açıklamada, "Sporcuların güvenliğini sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Olimpiyat köyündeki durum giderek kötüleşiyor ve artık savunulamaz hale geldi. Spor ve siyasetin birbirine karışmaması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

IPC Başkanı Andrew Parsons da sporcuların "hükümetlerin eylemlerinin kurbanı" olduğu söyledi.

Yarın resmi törenle açılışı yapılacak oyunlarda Rusya'dan 71, Belarus'tan da 12 sporcunun mücadele etmesi bekleniyordu.

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