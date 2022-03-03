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Rus iş insanı Roman Abramovich Chelsea'yi satma kararı aldı

Rus iş insanı Roman Abramovich Chelsea'yi satma kararı aldı

Rus iş insanı Roman Abramovich sahibi olduğu Chelsea Kulübü'nü satacağı yönünde çıkan haberleri doğruladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle sahibi olduğu Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yönetimini devreden Abramovich İngiltere'de zor günler geçiriyor.

İngiltere hükümetinin Rusya'ya karşı aldığı önlemler kapsamında bazı ekonomik yaptırımlar ve servetini kaybetme tehlikeleriyle karşı karşıya kalan 55 yaşındaki Rus iş insanının, ülkedeki tüm mal varlıkları ve Chelsea'deki hisselerini satma niyetinde olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Rus iş insanı Abramovich, piyasa değeri normalde 3 milyar sterlinin üzerinde olması beklenen Chelsea Kulübü'nü satacağını resmen doğruladı. Abramovich, "Mevcut durumda, kulübün, taraftarların, çalışanların, kulübün sponsorlarının ve ortaklarının çıkarına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım." dedi.

Abramovich, 19 yıl boyunca kulübe verdiği 1,5 milyar sterlin kredinin geri ödenmesini istemeyeceğini söyledi. Satıştan elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfı kurulması için talimat verdiğini kaydeden Rus iş insanı "Vakıf, Ukrayna'daki savaşın tüm kurbanlarının yararına olacak" ifadelerini kullandı.

Chelsea, Abramovich döneminde yapılan yüksek bedelli transferlerin ardından 2005'te Premier Lig'de zafere ulaşarak 50 yıllık şampiyonluk özlemine son vermişti. "Maviler", Abramovich döneminde beşer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası ile ikişer defa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

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