Ukraynalı Playboy modeli Dasha Astafieva savaşta köpekleriyle sığınakta gizleniyor
Ukraynalı Playboy güzeli Dasha Astafieva Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarıyla savaştan korunmak için köpekleriyle beraber sığınakta gizlendiğini duyurdu. İşte o görüntüler...
INTERNETHABER.COM/ÇEVİRİ: Ukraynalı Playboy modeli Dasha Astafieva, Ruslara karşı savaşan Ukrayna birliklerine desteğini açıkladı. Astafieva bir bodrum katına sığındığını duyurduğu pozlarını Instagram'dan paylaşarak Kiev'de Rusya saldırısının çok şiddetlendiğini ve son durumun kötü olduğunu belirtti.
Playboy modeli bodrum katta bir sığınaktan paylaşım yaptı: Dailystar'da yer alan habere göre, Instagram hesabında 500 bin takipçisi bulunan ünlü Playboy güzeli Dasha Astafieva, Ukraynalı askerleri ve cephedeki çabalarını destekleyen açıklamalar yaptı.
36 yaşındaki Astafieva, kişisel Instagram hesabında, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i korkunç bir hale getirdiğini ifade ederek, Ukrayna'daki savaşın dehşetinden bahsettiği videolar yayınladı.
Yardım çağrısında bulundu: Sığınakta çektiği görüntüleri paylaşan Ukraynalı model, "Kelimeleri seçip doğru konuşmak mümkün değil. Ama bugün hepimiz aynı dili konuştuğumuz insanlardan yardım istiyoruz!" diye çağrı yaptı.