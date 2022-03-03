Ukraynalı Playboy modeli Dasha Astafieva savaşta köpekleriyle sığınakta gizleniyor

Playboy modeli bodrum katta bir sığınaktan paylaşım yaptı: Dailystar'da yer alan habere göre, Instagram hesabında 500 bin takipçisi bulunan ünlü Playboy güzeli Dasha Astafieva, Ukraynalı askerleri ve cephedeki çabalarını destekleyen açıklamalar yaptı.